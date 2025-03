Giochi trumpiani a Torino

Dicono che… ci sia attesa e tanta curiosità per l’annunciata presenza di Usha Chilukuri, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, il prossimo 8 marzo a Torino per la cerimonia inaugurale degli Special Olympics World Winter Games. A rivelarne la partecipazione è stato Paolo Zampolli, imprenditore di origini italiane e “inviato speciale” di Donald Trump in Italia. “Verrà la settimana prossima in Italia per le Paralimpiadi di Torino”, ha dichiarato l’affarista al Foglio. Al momento, però, dal comitato organizzatore pare che nessuno ne sia al corrente. Figlia di immigrati indiani, la “Second Lady” è un avvocato specializzato in contenziosi aziendali per un prestigioso studio legale (e liberal) di San Francisco. Laureata a Yale e a Cambridge, nel 2014 era registrata come democratica. E durante gli anni di studio ha frequentato soprattutto circoli liberali. Poi, come il marito un tempo fiero oppositore del tycoon, la conversione sulla strada di Mar-a-Lago.