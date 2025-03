Iss, su obesità e sovrappeso Piemonte meglio di media nazionale

Sul fronte dell'obesità e del sovrappeso della popolazione il Piemonte si colloca meglio di tutte le Regioni italiane, al pari della Sardegna: sono infatti queste due le sole Regioni in Italia a far registrare un valore migliore di quello nazionale in tutti gli indicatori del sistema di sorveglianza Passi dell'Istituto superiore di sanità (Iss) per il biennio 2022-2023: persone in sovrappeso, obesi, e individui in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un medico il consiglio di perdere peso. Le persone in sovrappeso in Piemonte sono il 29,5% contro una media di 32,7%, gli obesi il 9,3% su una media di 10,4%, coloro che sono stati consigliati di perdere peso il 49,9% su una media nazionale del 43,1% (qui il valore è più alto indica maggiore attenzione della classe medica per il problema). I dati sono stati diffusi alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Obesità ,che ricorre domani.