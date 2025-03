Alessandria, via libera dal Comune per campus universitario

La giunta comunale di Alessandria ha approvato il piano tecnico esecutivo per la realizzazione del nuovo campus universitario. Il progetto - come spiega una nota - prevede l'accorpamento dell'area dell'ex mercato ortofrutticolo con l'attuale sede del Politecnico di Torino, l'eliminazione di via Rossini e la costruzione di un complesso a "U" di oltre 17.700 metri quadrati destinato alla didattica. Sono previsti inoltre parcheggi pubblici lungo le vie Vinzaglio e Donizetti, viale Teresa Michel, la riqualificazione di piazza Perosi e la riorganizzazione dell'intera viabilità della zona. Il progetto dovrà ora passare nella conferenza dei servizi, dove l'Upo (Università del Piemonte orientale) presenterà anche la relazione di compatibilità idraulica - generalmente inclusa nel piano tecnico esecutivo - necessaria per l'approvazione dell'opera. "Abbiamo accelerato i tempi di approvazione in giunta - sottolinea il sindaco, Giorgio Abonante - perché il Campus è un tassello fondamentale per aumentare l'attrattività di Alessandria e proseguire nel percorso di crescita e sviluppo. L'Università, insieme agli insediamenti produttivi, è un elemento chiave per questo obiettivo".