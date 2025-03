Il 17 aprile Fitto a Torino con i 107 sindaci dei capoluoghi

Dopo l'incontro che si terrà a Roma il 6 marzo con i sindaci dell'Anci, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto sarà a Torino il 17 aprile, nella sede della Città metropolitana, per incontrare "i 107 sindaci dei capoluoghi di provincia italiani sui temi della nuova programmazione dei fondi europei e l'agenda urbana". Ad annunciarlo, nella diretta radio del martedì, il primo cittadino torinese e vicepresidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani con delega alle Politiche comunitarie e internazionali, Stefano Lo Russo. In tema di Europa Lo Russo ricorda la partecipazione, il 15 marzo, alla manifestazione a Roma, il cui obiettivo è "ribadire che noi ci sentiamo cittadini europei e che dobbiamo fa ripartire con grande forza il processo di integrazione europea. Il suo rallentamento - afferma - è stato un grande errore storico, ha consegnato l'Europa a una grande difficoltà nella gestione delle crisi internazionali. È sufficiente che cambi la linea al di là dell'Atlantico - riflette - per mettere in difficoltà il continente europeo, che per abitanti, ricchezza e ruolo nel mondo non ha nulla da invidiare agli Stati Uniti o alla Cina, se marcia compatto. Se invece prevalgono i nazionalismi, il sovranismo e tutti pensano col loro piccolo staterello di poter giocare un equilibrio internazionale, diventiamo irrilevanti. Se vogliamo contare qualcosa - conclude il sindaco - dobbiamo rafforzare l'Europa, rilanciare il processo di integrazione europea, rafforzare le istituzioni europee, migliorandole. Non possiamo fare passi indietro come teorizza qualcuno, anzi dobbiamo farne in avanti".