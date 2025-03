Buzzi Langhi (FI), Ravetti specula su salute degli Alessandrini

"Ravetti come sempre la butta 'in caciara' alla ricerca di voti, ma non si specula sulla salute dei cittadini". Ad attaccare il consigliere regionale del Pd, dopo le esternazioni pronunciate contro la Giunta Cirio inerenti l'aumento dei costi per la realizzazione dell'ospedale infantile Cesare Arrigo, il collega di Forza Italia Davide Buzzi Langhi. "A differenza di quanto dichiarato dall'esponente del Pd, il costo complessivo dell'intervento è passato da 26 a 30 milioni di euro non per un aumento di costi, ma perché la Regione e l'ospedale insieme hanno deciso di installare una risonanza, strumento molto utile, che servirà sia ai giovani pazienti dell'ospedale infantile che agli adulti e che quindi permetterà una riduzione delle liste d'attesa. L'aumento prevede poi altri interventi di efficientamento energetico e di impiantistica. Insomma non costi aggiuntivi, ma nuovi investimenti per il nostro ospedale infantile, di cui dovremmo essere tutti soddisfatti". Spiega Buzzi Langhi. "Il progetto di ristrutturazione nel suo complesso - prosegue il consigliere regionale di Forza Italia - va avanti e sono attese tutte le autorizzazioni che come da prassi devono arrivare dal ministero, avremo un ospedale infantile più moderno, efficiente e con nuovi strumenti. Il collega Ravetti - cnclude Buzzi Langhi - ha chiesto se ci fosse uno studio scientifico che certifica che la distanza dall'attuale infantile al nuovo nosocomio sia stato fatto per capire se possa essere compatibile. Siccome la distanza passa da 300 a 900 metri mi chiedo se Ravetti sia davvero favorevole a mantenere il Cesare Arrigo come presidio autonomo o se invece il suo vero fine sia come ai tempi di Chiamparino di smantellare gli ospedali specialistici".