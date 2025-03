Torino perde "il sindaco di Falchera", morto Rodolfo Grasso

Per tutti era "il sindaco di Falchera", anima del quartiere alla periferia nord di Toeino, dove per più di vent'anni era stato presidente del comitato per lo Sviluppo. Rodolfo Grasso è deceduto oggi all'età di 83 anni, molti dei quali spesi per la città e la zona in cui viveva. Moltissimi i ricordi da parte di amministratori locali e politici, compreso il sindaco Stefano Lo Russo. "'Buongiorno, Sindaco!' - scrive sui social -. Era bello vedere il tuo sorriso allargarsi ogni volta che ti salutavo così, nella 'tua' Falchera. Subito dopo i saluti, passavi immediatamente a parlarmi di qualche idea per il quartiere, a darmi qualche consiglio su come servire al meglio quella comunità che hai messo sempre al primo posto. Ora che te ne sei andato - aggiunge -, la tua scomparsa mi lascia e ci lascia, insieme a un grande vuoto, un esempio ancora più grande, quello di una persona che ha dedicato il suo tempo e la sua vita al suo quartiere e alla sua città, a renderli davvero posti migliore. Falchera e Torino perdono un punto di riferimento - conclude Lo Russo -, uno sguardo capace di vedere le necessità di tutti, una voce che sapeva farsi ascoltare. Ci mancherai, mi mancherai".