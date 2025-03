LA SACRA RUOTA

Elkann va a farsi benedire, con Repole visita Mirafiori

Il presidente di Stellantis in tour nello stabilimento di Torino assieme al cardinale. Ramoscelli d'ulivo dopo i mesi di scontro con Tavares: "Sostenere gli sforzi dell'azienda". Ad aprile i lavori per l'adeguamento delle linee. In attesa della 500 ibrida

Dopo la scomunica arriva l’assoluzione. E così il cardinale Roberto Repole “benedice” John Elkann e l’auspicato rilancio di Mirafiori in un tour insieme all’interno dello stabilimento di Torino. Il 2025 è l’anno della 500 ibrida, in cui dovrebbe ripartire la produzione dopo lunghi mesi di cassa integrazione. Ad aprile inizieranno i lavori di adeguamento delle linee e le operazioni propedeutiche di verifica degli impianti. A novembre l'inizio della produzione con l'obiettivo di 100mila auto all'anno.

“L’azienda chiarisca i piani per Torino” e “metta le persone al primo posto” era il tenore della predica di Repole all’allora ceo Carlos Tavares, visto come il principale responsabile del disimpegno di Stellantis nella città della Fiat. Questo, invece, è il momento della pace come dimostra il tour di Repole ed Elkann all’interno delle Carrozzerie, dopodiché il cardinale ha visitato l’impianto Edct dove vengono prodotti 600mila cambi ibridi all’anno.

La visita dei due ha riguardato in particolare quattro aree: le linee di montaggio della Fiat 500 elettrica, lo stabilimento delle trasmissioni elettrificate (eDCT), il Battery Technology Center e i nuovi uffici dell’Hub per l’Enlarged Europe. Presenti anche il responsabile Enlarged Europe di Stellantis Jean-Philippe Imparato e alcuni manager del gruppo tra cui Antonella Bruno e Giuseppe Manca, rispettivamente numero uno e responsabile risorse umane di Stellantis Italia. Il Cardinale era accompagnato da Alessandro Svaluto Ferro, direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Torino.

“Siamo felici di accogliere oggi il Cardinale Repole a Mirafiori, e lo ringraziamo per l’attenzione che ha voluto dedicare a un complesso industriale così centrale per i piani di sviluppo di Stellantis. La sua presenza rafforza il nostro legame con la comunità di Torino, che con il suo impegno quotidiano contribuisce a costruire il futuro dell’auto italiana” ha commentato il Presidente John Elkann.

Repole ha ribadito il suo “desiderio di incoraggiare tutte le azioni che possono essere compiute nella prospettiva del loro rilancio, dopo anni di crisi e lavoro a singhiozzo. Credo che oggi la nostra città, senza rinunciare a farsi domande e a esprimere preoccupazione in questi tempi di incertezza, debba sostenere con fiducia gli sforzi di Stellantis, che si è impegnata a non abbandonare Torino e a sviluppare Mirafiori”. E ancora: “Apprezzo molto lo sforzo di riavviare il rilancio: ho constatato che la fabbrica si sta attrezzando, ho incontrato lavoratori e dirigenti che mi paiono lavorare tutti per questo obiettivo. Dietro ci sono migliaia di famiglie: alla fine, ciò che conta davvero è la loro vita e il loro futuro”.