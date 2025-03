Valle (Pd), Piemonte taglia 57 milioni su protesi e pacemaker

"La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il riparto del fondo Sanitario tra le aziende sanitarie, mettendo in campo diverse misure di riqualificazione della spesa. Molti professionisti però sono saltati sulla sedia quando hanno visto 57 milioni di tagli su protesi, pacemaker e dispositivi di protezione del paziente, impianti di vario genere". Lo scrive in una nota Daniele Valle (Pd), consigliere regionale e vicepresidente della sesta commissione. "Nel momento in cui si strombazzano 35 milioni di euro di prestazioni aggiuntive per prime visite, che senso ha tagliare sui materiali? Una volta diagnosticati, si vogliono indirizzare i pazienti verso il privato per operazioni e impianti? La disperata ricerca di equilibrio di bilancio rischia di produrre storture di cui pagheranno il conto i cittadini".