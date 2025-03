Cisl, interventi europei per l'Auto non sono sufficienti

"Abbiamo apprezzato alcuni interventi come gli incentivi per l'acquisto delle auto elettriche e gli investimenti per le batterie, ma pensiamo che non siano sufficienti. Quello che è importante è che anche qui in Italia ci si muova perché un'intera filiera venga valorizzata, soprattutto qui a Torino". Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, commenta le prime indicazioni sul Piano europeo per l'automotive, a margine del consiglio generale che ha eletto Giuseppe Filippone alla guida della confederazione torinese. "Stellantis deve farci comprendere come intende muoversi e farci conoscere il suo piano industriale. Noi abbiamo bisogno di tutelare migliaia di lavoratori diretti e dell'indotto. Aspettiamo queste notizie. Nel frattempo tutte le risorse che sono state messe a disposizione devono essere utilizzate al meglio. Abbiamo bisogno di ricerca, di sviluppo, ma anche di proteggere la filiera e il lavoro" ha sottolineato la leader Cisl.