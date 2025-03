Cairo all'ultimo Stadio

Dicono che… Urbano Cairo non abbia alcuna intenzione di comprare l’Olimpico di Torino. Il patron del Toro però potrebbe utilizzare i mesi rimanenti della proroga del contratto di affitto per mettere a punto il “pacchetto” per cedere la proprietà del club. Magari passando da una opzione di acquiso sull'impianto. Questa è l’opinione di alcuni operatori in passato ingaggiati a lavorare sul dossier da parte di potenziali acquirenti: trattative a quanto sembra neppure avviate per l’indisponibilità dichiarata dell’editore alessandrino. Ma con alle viste la prospettiva di dover mettere mano al portafoglio la posizione di Cairo potrebbe cambiare rapidamente. Ed è quello che si augura da tempo una larga fetta della tifoseria granata