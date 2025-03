Fitto, con Anci al lavoro su revisione fondi Coesione

"L'incontro di oggi è andato molto bene, sono molto soddisfatto, avevo chiesto all'Anci questo incontro, come ho fatto anche ieri con le regioni. Stiamo lavorando innanzitutto sul tema della coesione che rappresenta una importante parte del mio portafoglio e che rappresenta un'opportunità notevole per il nostro Paese. Come è noto è prevista una revisione di medio termine dell'attuale programmazione 2021-2027 per il motivo molto semplice che questa programmazione è stata definita e sottoscritta nel 2022 e quindi gli scenari sono cambiati e le priorità sono nuove". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto al termine di un incontro con il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi sul tema dei fondi di Coesione. "L'idea è quella di mettere in campo una revisione che possa adeguare le nuove priorità" ha aggiunto Fitto. "In questo contesto si parla dell'attuale programmazione ma anche del futuro bilancio e quindi del futuro ruolo della coalizione. Il ruolo delle città è un ruolo centrale come emerso nelle linee guida della Presidente von der Leyen, come emerge in modo molto chiaro anche nella mia lettera di missione, nelle mie competenze".