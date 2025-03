Ourvita acquisisce Braveiy Biotechnology

Ourvita, società di Torino leader internazionale nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici, integratori alimentari e prodotti per il benessere, annuncia l'acquisizione strategica del produttore asiatico Braveiy Biotechnology, affermata società di servizi e prodotti per l'industria farmaceutica situata nella provincia di Anhui, in Cina. Questa operazione rafforza il ruolo di Ourvita come protagonista a livello globale del settore ed espande la sua capacità di fornire servizi e prodotti di alta qualità in tutto il mondo. Braveiy Biotechnology fornisce soluzioni all'avanguardia per il mercato asiatico, con significative competenze nella ricerca e nello sviluppo di prodotti per il settore health. Quest'acquisizione conferma la missione di Ourvita di migliorare la salute e il benessere globale sfruttando tecnologie di ultima generazione, pratiche sostenibili e un impegno votato all'eccellenza.