Tagliati cavi, bloccata radioterapia a Molinette di Torino

L'attività di radioterapia alle Molinette di Torino, il più importante ospedale del Piemonte, è bloccata per il taglio dei cavi collegati ai tre acceleratori lineari, probabile atto di sabotaggio. L'azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha sporto denuncia. Ad accorgersi del taglio dei cavi è stato il personale sanitario, all'apertura del servizio. Una delle tre apparecchiature - precisa l'azienda - è in funzione, mentre i tecnici della Città della Salute e dell'azienda che produce i macchinari stanno lavorando per ripristinare la piena attività. I pazienti che dovevano sottoporsi a radioterapia nella mattina "sono stati tempestivamente avvisati", informa la Città della Salute e della Scienza. "Nelle prossime ore è confermata la rimessa in funzione delle apparecchiature, i pazienti verranno sottoposti ai trattamenti programmati già nel pomeriggio di oggi o al massimo nei prossimi giorni, in base alle esigenze degli stessi".