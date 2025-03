Stellantis: S&P taglia rating a "BBB", outlook stabile

S&P Global ha declassato Stellantis e il suo debito da 'BBB+' a 'BBB', confermando il rating di breve termine 'A-2', mentre l'outlook è stabile. Lo fa sapere l'agenzia di rating in una nota. Il 26 febbraio 2025, si legge nella nota, Stellantis ha fornito una guidance sugli utili per il 2025 che prevede un miglioramento limitato della redditività rispetto a un margine Ebitda rettificato di circa il 6% nel 2024, accompagnato da un free cash flow operativo (Focf) negativo. S&P prevede che la riduzione dei prezzi in Nord America a fine 2024 e le difficoltà di accesso al credito per i consumatori, sia in Nord America che in Europa, limiteranno la capacità di Stellantis di aumentare significativamente i volumi e migliorare i margini in questi mercati. A ciò si aggiungono ulteriori pressioni sugli utili derivanti dai nuovi dazi statunitensi sulle importazioni da Messico e Canada. Di qui la decisione dell'agenzia di rating sul declassamento a 'BBB'. L'outlook stabile riflette la view di S&P che Stellantis riesca a mantenere le proprie quote di mercato in Nord America e in Europa, registrando un margine Ebitda rettificato ben superiore all'8% dal 2026, con un rapporto Focf/fatturato pari almeno al 3% e una posizione finanziaria netta positiva.