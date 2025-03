Nallo (Iv): “No a boicottaggio accademico di Israele”

“Tagliare i ponti con le università israeliane significherebbe negare un confronto con ricercatori e studenti. L’università deve essere un luogo di dialogo e crescita, non di chiusura” dichiara la consigliera regionale Vittoria Nallo (Stati Uniti d’Europa per il Piemonte), intervenendo sulle imminenti elezioni universitarie. “Israele è leader in settori come la medicina, l’intelligenza artificiale e le biotecnologie. L’Università di Torino beneficia della collaborazione con le istituzioni accademiche israeliane, rinunciare penalizzerebbe tutti, indebolendo il ruolo dell’università come ponte tra culture e saperi” – aggiunge Nallo. La consigliera ribadisce il proprio sostegno agli studenti, in particolare per il diritto allo studio: “Servono più risorse per borse di studio e residenze universitarie. Ho presentato un emendamento alla legge di bilancio per tutelare gli studenti sfrattati dalle residenze universitarie”, conclude Nallo.