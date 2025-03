Foibe, è ancora polemica su Eric Gobetti a Rivarolo Canavese

La programmata presentazione l'11 marzo di un libro di Eric Gobetti sulle foibe in una scuola di Rivarolo Canavese (Torino) è ancora al centro della polemica. "I desideri di bavaglio della destra - afferma la capogruppo Avs in Regione Piemonte Alice Ravinale, con il responsabile Istruzione della segretaria regionale di Sinistra italiana Alberto Sclaverano, e il referente circolo Sinistra italiana Alto Canavese Walter Kiesl - non si placano. Dopo l'ormai tristemente consueto attacco a Eric Gobetti da parte di Fratelli d'Italia, oggi apprendiamo che l'onorevole Vigna della Lega starebbe valutando addirittura di proporre un'interrogazione parlamentare sull'incontro organizzato dall'Istituto Aldo Moro di Rivarolo Canavese. Un'interrogazione per chiedere cosa? Se nella scuola ai tempi di Valditara sia ancora possibile invitare uno storico serio, che da decenni si occupa della complessa vicenda del confine orientale? Sinistra italiana Piemonte ribadisce la più ferma condanna delle intimidazioni della destra, rivolte tanto a Eric Gobetti che alle autonomie scolastiche". "A strumentalizzare la tragica vicenda istriana - rimarca - continua ad essere la destra: nelle opere di Gobetti non c'è negazionismo. Ma la destra non digerisce che nei suoi studi si faccia luce, oltre che sulla tragedia delle esecuzioni sommarie e dell'esodo avvenuti alla fine della seconda guerra mondiale, anche su quanto successe in epoca fascista, quando furono posti in essere continui soprusi e violenze ai danni della popolazione slava e degli antifascisti. Quello che serve studiare e comprendere nelle nostre scuole, tanto più ora, è quanto siano mortifere le spirali di odio e violenza: le giornate memoriali dovrebbero servire proprio a questo, non alla propaganda di destra. No alle ingerenze della destra estrema nella scuola pubblica, sì alla libertà di insegnamento, massima solidarietà a Eric Gobetti".