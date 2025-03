Lavoro e salute, campagna del Pd per la Giornata delle donne

"Per le donne - giustizia sociale, lavoro, diritti, equità": con questo slogan il Partito Democratico di Torino, le Donne Democratiche di Torino e i Giovani Democratici di Torino hanno lanciato per la Giornata Internazionale delle Donne una campagna dedicata ai diritti delle donne, focalizzata su lavoro e salute, con manifesti in città e nell'area metropolitana e una campagna social dedicata alla tutela e rivendicazione dei diritti sul lavoro. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sulla parità di genere nel lavoro e affrontare temi cruciali come il lavoro precario o povero, le dimissioni in bianco e la violenza economica. Proprio in questi giorni le Donne Democratiche hanno anche rinnovato l'esecutivo, composto dalla portavoce Silvia Lorenzino, dalla vice portavoce Mara Milanesio e da Alice Arena, Elena Banin, Paola Berzano, Gabriella Colosso, Angela Grimaldi e Germana Lionello. "Un gruppo - sottolinea Lorenzino - che si propone di attivare l'attenzione e il confronto sui temi dei diritti, del lavoro, della salute e del contrasto alla violenza nei confronti delle donne, valorizzando le idee e i contributi di tutte, garantendo una rappresentanza equa e una forte condivisione delle proposte".