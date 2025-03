Rami d'albero su manifestanti contro lavori in parco a Torino

Alcuni rami di uno degli alberi abbattuti ieri a Torino, al parco del Meisino, dove sono in corso dei lavori, sono caduti colpendo in modo lieve due manifestanti al di fuori dell'area recintata. Da tempo infatti sono in corso proteste per il progetto della nuova cittadella dello sport di Torino, nell'area dell'ex galoppatoio militare, e quasi quotidianamente sul posto ci sono manifestanti. Questa mattina sono ripresi i lavori, che oggi proseguiranno senza abbattimenti, e qualche momento di nervosismo si è verificato con un gruppo di persone in protesta, che avrebbero voluto bloccare i lavori. "Oggi hanno portato via un carico degli alberi tagliati ieri, grandi, sani e autoctoni, sede di nidi di picchio - dicono -. Continuano i lavori in un cantiere che ieri si è confermato pericoloso e oggi abbiamo tentato di chiedere trasparenza e la sospensione dei lavori fino almeno al 18 marzo, data dell'udienza del ricorso". Undici cittadini e tre associazioni ambientaliste (Lav, centro recupero ricci La Ninna e Uti) si sono rivolti infatti al tribunale ordinario, chiedendo un accertamento tecnico preventivo per la costruzione delle infrastrutture.