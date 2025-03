Regione Piemonte, 2024 record per occupazione femminile

Il 2024 è stato "un anno record per l'occupazione femminile in Piemonte, con dati che attestano una crescita costante e significativa e incremento dei contratti a tempo indeterminato". Emerge dai dati dell'Osservatorio Mercato del Lavoro, secondo i quali nel 2024 si contano 589.034 contratti stabili, "un dato mai raggiunto prima, in crescita rispetto ai 567.793 dell'anno precedente (+21.241 unità) e ai 546.830 del 2022 (+42.204 unità)". Questa tendenza, sottolinea l'Osservatorio, "dimostra la solidità del mercato del lavoro piemontese e il successo delle politiche regionali a sostegno della stabilità occupazionale". Il tasso di attività delle donne in Piemonte tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto il 65,8% nel terzo trimestre del 2024, rispetto alla media nazionale del 57,9%. Parallelamente, il tasso di occupazione delle donne continua a crescere, arrivando al 62,7% nel terzo trimestre. Il risultato si accompagna alla riduzione del tasso di inattività, sceso al 34,2% nel terzo trimestre. Su 323 nuove imprese nate nel 2024 grazie al programma regionale 'Mettersi in Proprio', 209 sono gestite da donne. "Questi risultati straordinari - sottolinea l'assessora al Lavoro del Piemonte, Elena Chiorino - non sono frutto del caso, ma di precise politiche regionali e nazionali, che hanno puntato sul talento, sul merito e sul sostegno concreto alle donne. Il Piemonte si conferma all'avanguardia nelle politiche per l'occupazione femminile e, consapevoli di avere tracciato la giusta via, continueremo a lavorare con determinazione affinché sempre più donne possano trovare opportunità stabili e di qualità".