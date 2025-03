Al 112 dice di voler sparare alla madre, 20enne arrestato

Un giovane di 20 anni di origini sudamericane è stato arrestato dai carabinieri di Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, per maltrattamenti nei confronti della madre e rapina. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Verbania. Da mesi il giovane, che secondo quanto riferito dai carabinieri avrebbe problemi personali, sfogava la sua rabbia maltrattando la madre con cui conviveva, picchiandola e minacciandola di morte. L'ultimo episodio pochi giorni fa: il ventenne, mentre si trovava a Milano, ha chiamato il 112 affermando di stare per tornare a casa in val d'Ossola per sparare alla madre. I carabinieri intervenuti sul posto hanno verificato che il giovane non aveva alcuna arma con sé, e per questo l'hanno denunciato anche per procurato allarme.