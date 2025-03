URNE VIRTUALI

I sondaggi premiano i "pacifinti": crescono Cinquestelle e Avs

Conte e Fratoianni guadagnano complessivamente un punto percentuale. Arrancano FdI e Pd. Forza Italia sempre più stabile al terzo posto distanzia la Lega di Salvini. La Supermedia Youtrend-Agi

I venti di guerra soffiano anche sui sondaggi e premiano i pacifisti del campo largo. Movimento 5 stelle e Avs guadagnano complessivamente un punto percentuale a dimostrazione di come lucrare sulla pace possa essere un buon business a livello elettorale. Il partito di Giuseppe Conte sale al 12,2 per cento (+0,7), mentre il tandem su cui pedalano Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sta al 6,4 per cento con un incremento dello 0,3. È quanto emerge dalla Supermedia Youtrend per Agi che calcola la variazione rispetto al 20 febbraio.

Segno meno per tutte le altre forze con Fratelli d’Italia al 29,5 per cento (-0,3) e Pd al 22,7 (-0,2) saldamente al comando della classifica. Tre decimali in meno anche per Forza Italia (9%) e due per la Lega (8,3%) che ormai rischia di essere confinata stabilmente a terza forza della coalizione. A Matteo Salvini strizzare l’occhio a Putin e insultare “quel matto” di Macron non ha portato benefici. Almeno fino a questo momento. Sostanzialmente stabili i partiti centristi con Azione al 2,9%, Italia viva – che in queste ore ha dato il benvenuto all’ex segretaria Cisl Annamaria Furlan, passata al Senato dal Pd alla corte di Matteo Renzi – al 2,4% (-0,3) e Più Europa ferma al 2. Piccolo passo in avanti per Noi Moderati di Maurizio Lupi che guadagna tre decimi e sale all’1,2 per cento.

A livello di coalizioni il centrodestra resta stabilmente avanti con il 48%, mentre il centrosinistra è fermo al 31,1% e neanche sommando i suoi voti a quelli del M5s (12,2%) riuscirebbe a superare Meloni e alleati.