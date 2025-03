A Torino sarà presentato Manifesto per diritto allo studio

Alla luce delle recenti tensioni nel mondo accademico, tra cui gli episodi verificatisi all'Università Statale di Milano durante l'evento "Vogliamo Studiare!", la revoca dell'autorizzazione alla presentazione del libro Le spine e il garofano di Yahya Sinwar da parte dell'Università La Sapienza e la decisione dell'Università di Torino di adottare il "boicottaggio accademico" contro Israele, emerge con forza la necessità di riaffermare i principi di libertà accademica, diritto allo studio e cooperazione internazionale. A pensarlo sono i sostenitori del Manifesto nazionale per il diritto allo studio che verrà presentato martedì 11 marzo alle ore 16 presso l'Università degli Studi di Torino, presso il Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena, 100). "L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto, con l'obiettivo di riaffermare il diritto allo studio come pilastro fondamentale dell'istruzione universitaria", affermano gli organizzatori. Saranno presenti: Pietro Balzano, autore del Manifesto Nazionale per il Diritto allo Studio, Luca Spizzichino dell' Unione Giovani Ebrei d'Italia, Fausto Recupero di Studenti per Israele, Matteo Gallera di Studenti per le Libertà, Federico Mancuso di Studenti Liberali, Davide Filippi, Studente dell'Università degli Studi di Torino. Modera la professoressa Giovanna Pacchiana Parravicini.