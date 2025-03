Calcio, morto "il portierone" dell'Alessandria

A 10 giorni dai 90 anni, festeggiati il 27 febbraio con una torta arricchita da una sua foto in maglia grigia, è morto Sergio Notarnicola, "il portierone" dell'Alessandria Calcio in Serie A a fine anni '50. "Ciao papà - scrive sui social la figlia Tiziana - Ti ringraziamo per tutto l'amore che ci hai sempre donato e per la bella famiglia che hai saputo tenere sempre vicina!". A lei le condoglianze di tutto il popolo di tifosi, a cominciare da Museo Grigio (associazione che cura la memoria storica del calcio locale). Dopo la militanza in alcune società dilettantistiche romane, Notarnicola emigrò negli USA con la famiglia. A New York fu tesserato dal Brooklyn Italians, giocando anche alcune gare in Nazionale. Tornato in Italia, fu tra le riserve del Torino per la stagione 1957-1958; posto in lista di trasferimento, nell'ottobre 1958 fu ingaggiato dall'Alessandria. Debuttò nel massimo campionato il 19 ottobre di quell'anno, parando un rigore a Nils Liedholm in Milan-Alessandria (5-1). Rimase tra i Grigi anche dopo la retrocessione del 1960, per un totale di 4 stagioni. Successivamente vestì le maglie di Foggia e Piacenza. Terminata la carriera agonistica tornò ad Alessandria, dove iniziò una seconda vita da commerciante.