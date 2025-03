Garanti detenuti, domani incontro con ministro Nordio

Si terrà domani 11 marzo alle ore 11 l'incontro del portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello e una delegazione di Garanti territoriali con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il ministro riceverà i Garanti nella sede del Ministero della Giustizia, in via Arenula a Roma. "Come portavoce nazionale della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, ringrazio il ministro Nordio - afferma Ciambriello - che riceverà me e una delegazione di Garanti. Consegneremo a lui il nostro documento-appello con le richieste che riteniamo debbano essere urgentemente messe in atto. Lo sguardo sul mondo penitenziario di noi Garanti è una fotografia in bianco e nero. Chiediamo che vengano introdotte buone prassi, miglioramenti che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può attuare sin da subito. L'emergenza carcere merita un'attenzione costante e concreta da parte della politica e delle istituzioni: il carcere è una polveriera. Per noi - conclude il portavoce della Conferenza dei Garanti - è chiaro che serve costruire un sistema penitenziario che sia nuovo nel trattamento, nell'affettività, nella concessione delle misure alternative, nella depenalizzazione dei reati minori, nell'umanizzazione della pena".