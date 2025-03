Nelle imprese del turismo previste 3.500 assunzioni a Torino

Nella provincia di Torino il 17,3% delle imprese turistiche prevede nuove assunzioni (circa 3.570) entro i prossimi mesi: si tratta di lavoratori di sala, cucina, ricevimento e servizio ai piani. Lo ha reso noto Federalberghi in occasione della presentazione del nuovo contratto collettivo nazionale del settore, che prevede aumenti salariali, una rinnovata classificazione del personale che riconosce le professionalità emergenti e nuove misure di welfare per i dipendenti. Il contratto nazionale siglato da Federalberghi con le principali sigle sindacali di categoria ha un tasso di applicazione media superiore all'80% ed è frutto di una trattativa che ha portato ad aumenti salariali medi che a regime saranno pari a 200 euro in media. "Il rinnovo del contratto Turismo e i dati relativi all'andamento occupazionale dei prossimi mesi - spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - certificano l'attenzione che la nostra associazione e le Imprese del settore dedicano ai dipendenti del comparto. La difficoltà nel reperimento delle risorse che continua a essere segnalata dalle aziende rende ancora più evidente l'importanza del lavoro sinergico che Federalberghi, anche a livello provinciale, porta avanti da anni con gli Istituti scolastici e chi si occupa di formazione professionale come Its e Academy, creando un ponte tra il mondo della formazione e quello imprenditoriale, così da facilitare sempre più l'incontro tra la domanda e l'offerta". "Il contratto Turismo è il contratto leader nel comparto turistico-ricettivo, con un tasso di applicazione media superiore all'80% sia per quanto riguarda i datori di lavoro, sia per quanto riguarda i dipendenti ai quali viene applicato. I dipendenti e i datori che scelgono questo tipo di contrattazione vedono quindi i propri diritti pienamente garantiti e tutelati" sottolinea Angelo Candido, responsabile del Servizio sindacale di Federalberghi nazionale.