Pacco sospetto nell'hotel con Usha Vance poi allarme rientra

Allarme bomba la scorsa notte a Torino nell'hotel di lusso dove è ospitata Usha Vance, moglie del vicepresidente Usa, in piazza Carlo Emanuele II, in pieno centro cittadino. Intorno alle 21.30 gli addetti alla sicurezza hanno chiamato la polizia per un pacco sospetto. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri. Il plico non conteneva materiale pericoloso e le operazioni di bonifica sono terminate poco dopo 22. La second lady Usha Vance è arrivata nel capoluogo piemontese sabato, come capodelegazione della spedizione americana agli Special Olympics Game, i Giochi invernali per atleti di tutto il mondo con disabilità intellettive.