Torino Jazz Festival celebra gli 80 anni della Liberazione

"Libera la musica". Nell'anno che celebra l'80esimo anniversario della Liberazione, è questo il tema portante della 13esima edizione del Torino Jazz Festival, che dal 23 al 30 aprile, con anteprima dal 15 al 22 aprile porta in 58 luoghi della città 289 musicisti per 71 concerti, di cui 8 produzioni originali Tjf e 4 esclusive. Attesi a Torino molti big del jazz mondiale con i Main Events e Jazz Cl(h)ub. Ad aprire il festival, che promuove anche la candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033, sarà una produzione originale con il poeta Domenico Brancale e il batterista Roberto Dani. Fra gli artisti in calendario il pianista newyorchese Vijay Iyer, il producer e creatore di musica elettronica Jang Bang Sextet Alighting, l'astro nascente del jazz brasiliano Amaro Freitas, la sassofonista e compositrice Lakecia Benjamin e Jason Moran Bandwagon & Tfj All Star. In programma incontri e conferenze dei Jazz Talks, il Jazz Cinema, i Jazz Special e i Jazz Blitz nei luoghi di assistenza, accoglienza e incontro. Per celebrare il 25 aprile quest'anno nel porgramma ci sono Jazz della Liberazione e il Ballo della Liberazione. "Un programma di grande qualità" dice il sindaco Stefano Lo Russo, sottolineando la centralità delle celebrazioni del 25 aprile all'interno del festival. Un Tjf, aggiunge il direttore artistico Stefano Zenni, "mai come quest'anno tutto da scoprire, ricco di musica nuova, di generi diversi, di occasioni per vivere insieme liberamente la musica".