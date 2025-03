Agroalimentare, il brand Piemonte il 24 marzo al commissario Ue

Il marchio del brand Piemonte creato dalla Regione per fare riconoscere i suo prodotti d'eccellenza nell'enogastronomia sarà presentato il 24 marzo a Roma al commissario Ue in occasione della sua visita per la manifestazione 'Agricoltura È', il villaggio organizzato nel cuore della Capitale dal Mipaaf in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma. Lo ha annunciato l'assessore regionale Paolo Bongioanni, alla "Prima dell'Alta Langa", alla Nuvola Lavazza di Torino. Il brand Piemonte sarà utilizzato per i tantissimi eventi di promozione in programma on campo nazionale e internazionale". Un'altra novità riguarda nello specifico il vino, la possibilità da parte dei produttori di inserire, su base volontaria, sull'etichetta l'indicazione geografica estesa 'Piemonte': una promozione del territorio che potenzialmente potrebbe contare sui 250 milioni di bottiglie di vino piemontese esportati nel mondo".