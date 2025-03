Legge di riordino, al via l'iter in Commissione Bilancio

In Commissione Bilancio, presieduta da Roberto Ravello, si sono svolte oggi le prime determinazioni sul disegno di legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Sono state fissate le consultazioni online, con scadenza il 24 marzo. "Questa legge - ha spiegato l'assessore Gianluca Vignale - modifica un certo numero di norme ed è a invarianza finanziaria. Nei primi punti si adempie agli impegni per evitare le impugnative alla Corte Costituzionale, quindi dall'articolo 1 all'11 eseguiamo queste decisioni per evitare contenziosi. Poi ci sono alcune modifiche al testo unico dell'artigianato e in parte alla cooperazione. Il capo terzo riguarda invece le funzioni legate al turismo, con attività di semplificazione. Il capo quarto è quello sulle disposizioni in materia di territorio e ambiente, con piccole modifiche urbanistiche, oppure altre volte a definire le competenze delle conferenze d'ambito regionale". "L'articolo 36 - ha aggiunto - si occupa delle comunità energetiche e il capo sesto riguarda le materie di tributi e riscossioni, che individuano alcuni aspetti derivanti dalle modifiche dello statuto del contribuente. Il capo settimo è sull'edilizia sociale. C'è poi il tema del patrimonio regionale, sia per la valorizzazione, sia per la possibilità di cederne parte ai Comuni, per esempio piccoli appezzamenti di terreno che non usiamo". Su richiesta della capogruppo M5s Sarah Di Sabato, entro il 24 marzo gli assessori si presenteranno nelle Commissioni a illustrare le riforme di loro competenza.