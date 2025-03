Fondazione Crt, cooptato Calvo in Cdi

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Crt presieduto da Anna Maria Poggi, ha deliberato oggi la nomina di Alberto Calvo come nuovo membro cooptato. Calvo subentra a Patrizia Polliotto, che ha lasciato l'incarico a seguito della sua recente nomina a Segretario Generale della Fondazione. "La nuova nomina rafforza le competenze del Consiglio di Indirizzo, in linea con la visione strategica della Fondazione Crt - commenta la presidente, Anna Maria Poggi - il suo contributo, in collaborazione con l'intero Consiglio, sarà essenziale per definire le strategie e attuare investimenti a lungo termine in settori ad alto impatto sociale, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi del nuovo Piano Programmatico".