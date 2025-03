M5s e Sinistra Italiana con i leader a Mirafiori il 21 marzo

Venerdì 21 marzo, alle ore 10, Il Movimento 5 Stelle tornerà davanti ai cancelli di Mirafiori insieme al gruppo parlamentare europeo The Left "per chiedere risposte e investimenti a tutela della piena e buona occupazione nella transizione ecologica del settore automotive". All'evento saranno presenti il presidente Giuseppe Conte, il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, europarlamentari, deputati, senatori, consiglieri regionali e comunali. "Mirafiori è al diciottesimo anno di cassa integrazione - osservano Sarah Di Sabato (M5S) e Alice Ravinale (Sinistra Italiana) - e il green deal che la destra continua a demonizzare non c'entra: quella in corso è una crisi indotta da scelte finanziarie e industriali che hanno volutamente sacrificato i posti di lavoro sull'altare dei profitti. Inoltre, il piano d'azione per rilanciare il settore dell'automotive presentato dalla Commissione europea è assolutamente insufficiente. Occorre che le istituzioni, a partire da quelle europee che in queste ore stanno varando un piano monstre sugli armamenti, tornino a fare politiche industriali lungimiranti, climaticamente e socialmente sostenibili. Siamo particolarmente felici per la presenza di Yolanda Diaz, vicepremier spagnola che ha avuto un ruolo cruciale nella riforma che ha introdotto in Spagna la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario: un cambio di paradigma necessario, oggetto di una proposta di legge delle opposizioni e che è anche il punto più avanzato dalla piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore metalmeccanico in discussione in queste settimane. Facciamo sentire la nostra voce a Bruxelles e alle Istituzioni nazionali e regionali".