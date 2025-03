Partnership tra ViviBanca e DBEasy (Deutsche Bank)

ViViBanca ha siglato un accordo con DBEasy, del Gruppo Deutsche Bank, per la distribuzione dei suoi prodotti di finanziamento garantiti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione su tutta la loro rete commerciale composta da agenti in attività finanziaria e dalla rete diretta. L'accordo prevede il coinvolgimento di tutta la rete Deutsche Bank Easy, composta da 176 punti vendita sull'intero territorio nazionale suddivisa in 4 regioni territoriali. ViViBanca è un gruppo bancario privato e indipendente specializzato nel credito alle famiglie attraverso la cessione del quinto, i prestiti personali e l'anticipo del Tfs e finanziamenti alle piccole e medie imprese, oltre che nella raccolta online sul mercato retail; DBEasy opera nel mondo del credito al consumo e nel settore delle carte e dei servizi di pagamento. "DBEasy e ViViBanca sono leader sul mercato delle cessioni del quinto focalizzate su target differenti di clientela. Questa partnership industriale di valenza strategica è volta a massimizzare le proposition delle rispettive strutture, con l'obiettivo di crescere insieme e diventare uno dei principali operatori di settore del mercato italiano. L'accordo è infatti solo il primo passo di una partnership che si estenderà a nuovi prodotti e servizi" spiega Massimo Dessì, responsabile di Deutsche Bank Easy. "L'accordo siglato con un partner bancario solido e fortemente presente sull'intero territorio nazionale grazie alla penetrazione estesa della rete commerciale DBEasy ci permette di consolidare il nostro posizionamento di fabbrica-prodotto e di rafforzare ulteriormente il nostro network, che vede già numerose banche convenzionate per un totale di oltre 800 tra sportelli e agenzie servite in tutta Italia" aggiunge Antonio Dominici, amministratore delegato di ViViBanca.