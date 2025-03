Lo Russo, ampliamento termovalorizzatore rende Piemonte autonomo

L'ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido è "un elemento importante che renderà il Piemonte autonomo dal punto di vista dello smaltimento della frazione di indifferenziata, che genera energia termica ed elettrica, e permetterà la chiusura delle discariche, che sono quanto di più complesso da gestire dal punto di vista ambientale". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Noi stiamo lavorando tantissimo all'incremento della differenziata e dell'economia circolare ed è una strategia che sta dando risultati, siamo la terza fra le grandi città per differenziata - dice -, ma che c'è una frazione di che non può essere differenziata. L'obiettivo del termovalorizzatore è chiudere le discariche". Lo Russo ricorda che nei mesi scorsi "sono arrivate tre disponibilità, il Gerbido, a Ghemme e ad Asti. L'istruttoria tecnica ha verificato che queste due non hanno i requisiti per poter essere sviluppate e il consiglio dell'Autorità d'Ambito ha deciso di esplorare l'opzione Torino". Quanto alle preoccupazioni sollevate dal punto di vista ambientale rileva che "dopo tanti anni di funzionamento dell'impianto tutta una serie di timori, che erano stati legittimamente analizzati all'inizio, direi che sono stati fugati. Il monitoraggio è costante, non abbiamo praticamente mai avuto incidenti e quando ci sono stati problemi l'impianto è stato spento e fatti gli interventi immediatamente. Dal punto di vista della salute pubblica non c'è alcune pericolo - conclude -, non lo dico io, lo dicono Asl e Arpa che l'hanno verificato in tutti questi anni".