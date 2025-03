GIÙ DAL CARRO

A Carnevale la polemica non vale, bufera sull'assessora guastafeste

A Vercelli scoppia un pandemonio. La leghista Olivetti sbotta sui social contro carri, schiamazzi e sfilate: "Hanno rotto le scatole". Inutile cancellare il post, critiche da destra e sinistra. E ora c'è addirittura chi parla di dimissioni

Semel in anno licet insanire . Anche per la Chiesa una volta all’anno è lecito impazzire, secondo una locuzione diffusa nel Medioevo proprio per giustificare il Carnevale. Non per l’assessora di Vercelli Ombretta Olivetti della Lega che di fronte a urla, balli e canti ciarnaleschi ha indossato la maschera di Cassandro e ha sentenziato sui social: “Anche quest’anno il Carnevale ha rotto le scatole....più che musica fracasso!!!! Senza rispetto per, chi non potendo uscire di casa, è costretto a subire ed a soffrire della maleducazione altrui”. Apriti cielo.

La guastafeste finisce nel mirino, s’inalbera il comitato organizzatore della sfilata, protesta l’opposizione e pure il centrodestra sale sul carro della protesta. Il Partito democratico annuncia subito un’interrogazione sulle affermazioni “che oltre a risultare irrispettose nei confronti delle centinaia di persone che lavorano dietro le quinte del carnevale – scrivono – denigrano pubblicamente un evento che rappresenta un patrimonio cittadino”. Intanto la sua pagina facebook viene invasa da critiche al punto che lei prima cancella il post, poi addirittura scompare dal social network.

Anche la sua parte politica va all’attacco lancia in resta, a partire dal vicesindaco e assessore alle Manifestazioni Mimmo Sabatino: “L’amministrazione comunale è vicina al carnevale e a ogni realtà vercellese che lavora gratuitamente per accrescere l’immagine di Vercelli e dona sorrisi”. Dura la reazione anche di Fratelli d’Italia: “Apprendiamo con stupore le esternazioni espresse sui social dall’assessora Olivetti – commenta il commissario provinciale Davide Gilardino – e ne chiediamo rettifica, immaginando che si tratti di un equivoco, ma discostandoci totalmente” . C'è addirittura chi parla di dimissioni. A carnevale, si sa, ogni scherzo vale e poi una volta l’anno si può anche uscire di senno. E chissà che non sia questo l’unico modo di chiudere queste polemiche per la povera Olivetti: dica che anche lei ha scherzato. Ci siete cascati eh.