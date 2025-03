Canalis (Pd), la ferrovia Torino-Pinerolo è peggiorata con Cirio

"Ritardi, soppressioni di corse, affollamento, sporcizia, inaccessibilità delle sale d'attesa, sono solo alcuni dei disagi che i pendolari e i turisti si trovano a vivere tutti i giorni sulla linea ferroviaria Torino-Pinerolo, tristemente conosciuta, grazie al rapporto Pendolaria di Legambiente, come una delle peggiori d'Italia. I numerosi passaggi a livello, il binario unico tra Moncalieri Sangone e Pinerolo e l'obsolescenza tecnologica degli apparati sono le tre cause principali dei gravi e ricorrenti disservizi che caratterizzano questa linea ferroviaria". A sottolinearlo, in una nota, è Monica Canalis, consigliera regionale del Pd in Piemonte. Canalis riporta poi la sintesi della risposta dell'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, che ha parlato di puntualità del 95,6% a gennaio, dell'avvio nel 2019 da parte della Regione di un tavolo di concertazione con Rfi e gli enti locali per la soppressione dei passaggi a livello, definendo le priorità per i Comuni di Vinovo, Piscina e Airasca, dello stanziamento di 800mila euro per le progettazioni, completate da Rfi, per cui inizia il percorso per i finanziamenti. Riporta inoltre che Gabusi ha riferito del rinnovo, da parte della Regine, della richiesta di raddoppio della linea, che con raddoppi selettivi. "I risultati - conclude Canalis - non sono ancora tangibili. Forse i cantieri subiscono ritardi per via della molteplicità di progetti Pnrr in corso, ma è quindi è legittimo chiedersi perché gli interventi sulla linea non siano stati inseriti proprio nel Pnrr. Sarebbe stata l'occasione ideale per imprimere una svolta a un'opera che è strategica per più di 60 comuni e più di 300.000 cittadini piemontesi".