In Piemonte tra le materie top in ateneo Ingegneria del petrolio

Ci sono anche l'Università di Torino e il Politecnico di Torino nella quindicesima edizione della Qs World University Rankings by Subject, la classifica mondiale degli atenei per materia, stilata dagli esperti internazionali della formazione universitaria Qs Quacquarelli Symonds, pubblicata oggi. Il Politecnico del capoluogo piemontese, al 194/o posto della classifica generale per materie, come la Normale di Pisa, è diciassettesimo per Ingegneria del petrolio e tra il 51/o e il centesimo posto per Ingegneria mineraria. L'Università di Torino, al 231/o posto in questa classifica mondiale per materie, è tra il 51/o e il centesimo posto per Filosofia e tra il 51/o e il 120/o posto per Odontoiatria.