Provincia di Biella festeggia trent'anni di storia

A maggio 1995 la Provincia di Biella diventa operativa a seguito delle elezioni amministrative, dopo essere stata istituita con decreto del 1992. Quest'anno dunque festeggia il suo trentesimo anniversario, per il quale è stata realizzata una versione celebrativa del logo istituzionale, che sarà utilizzata durante tutto il 2025. C'è in programma poi l'evento celebrativo principale, previsto per il mese di maggio al Palazzo di via Quintino Sella, sede istituzionale fin dal 1995, insieme a una serie di iniziative correlate. "Da undici anni la mia vita è profondamente legata alla Provincia di Biella - dichiara il presidente, Emanuele Ramella Pralungo -. Nel 2014 ho preso la decisione di candidarmi alla guida di questo ente, nonostante l'assenza di un'indennità e la situazione di dissesto finanziario in cui versava, convinto che fosse fondamentale ripristinare i servizi per i cittadini. Quest'anno - aggiunge - la Provincia di Biella raggiunge un traguardo significativo. Per noi questo rappresenta un momento cruciale: in qualità di convinto sostenitore della Provincia, ritengo che meriti di essere celebrata".