Psicologo delle cure primarie, 7mila pazienti in 22 mesi

Sono state 38.805, per oltre 7mila pazienti adulti e quasi 250 minori, le prestazioni erogate nei primi 22 mesi della sperimentazione del progetto dello psicologo delle cure primarie, che consente di accedere a un primo ciclo di base di supporto psicologico in ospedale su prescrizione del proprio medico. Un progetto che la Regione Piemonte, con l'ordine degli psicologi, ha avviato come prima in Italia e per cui ha rinnovato i finanziamenti anche per il 2025, 1,2 milioni che si aggiungono agli 1,8 milioni già stanziati. "Una sperimentazione che è andata bene - dice il presidente della Regione Alberto Cirio -. Lo psicologo delle cure primarie ha un valore pratico concreto, e lo vediamo nei numeri, ma anche un valore simbolico, ossia che la sanità pubblica deve occuparsi anche di questi aspetti perché ci si ammala anche di problematiche che riguardano la psiche. È importante lanciare il messaggio di non sottovalutare i segnali e questo è un modello che dà la continuità di cui questo tipo di cure ha bisogno". Per l'assessore regionale al Welfare, Maurizio Marrone "questo progetto ci rafforza e conferma che la salute è benessere, non solo assenza di patologia, e dimostriamo che in Piemonte ci sono politiche sociali che credono in questo". Anche per il presidente dell'ordine, Giancarlo Marenco, "la sperimentazione ha funzionato e ce lo attestano i numeri e i risultati. Finalmente si riconosce il diritto alla salute psicologica" conclude, spiegando che "due terzi di chi ha questo tipo patologie e non trova risposta nel pubblico rinuncia a curarsi".