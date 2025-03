Sindacati, in abbandono il Centro di produzione Rai di Torino

I sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil denunciano "lo stato di difficoltà e abbandono in cui versa la Rai di Torino e la forte preoccupazione per la sorte degli insediamenti produttivi e direzionali". Siamo davanti, hanno ribadito i sindacalisti oggi nell'audizione congiunta della seconda e sesta commissione del Consiglio regionale, a "un evidente disinvestimento produttivo nella città di Torino, secondo polo nazionale dove sono impiegati circa mille dipendenti". Per Alberto Revel (Slc Cigil) è necessaria una pressione forte sul governo per il rilancio. Stefano Pappaletto (Fistel Cisl) e Federica Balestri (Uilcom Uil) si sono soffermati sul patrimonio immobiliare e sulla logistica. Marco Procopio (Usigrai e Comitato di redazione del Tgr Piemonte) ha invece sottolineato la carenza di organico, spiegando che allo stato attuale sono impegnati 41 giornalisti e per il momento non sono contemplati concorsi per nuove assunzioni. "Nonostante l'interesse dimostrato dalle istituzioni - hanno rimarcato i sindacati - nulla è cambiato, e chiediamo che il tavolo permanente di confronto promesso dalla Regione Piemonte sia attivato. Chiediamo anche che il Comune di Torino prema in maniera determinante su una dirigenza Rai che continua a relegare Torino ai margini del proprio progetto produttivo e industriale".