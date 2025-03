Capaci, a Torino la teca con l'auto della scorta di Falcone

Torino ricorda la strage di Capaci pensando alla vita e ai gesti di generosità. 'Dal sangue versato al sangue donato' è l'iniziativa di sensibilizzazione sui temi dell'antimafia, della solidarietà e della legalità organizzata davanti a Palazzo Civico in occasione dell'esposizione dei resti della Quarto Savona Quindici, l'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, accanto a cui è stata posizionata un'autoemoteca Fidas per donare il sangue. All'iniziativa, in collaborazione con la polizia, hanno partecipato i ragazzi delle scuole e Tina Montinaro, moglie dell'agente Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone. "Ai giovani voglio fare capire - ha detto - che la strage di Capaci appartiene a tutta l'Italia e che quando muore un poliziotto o un magistrato ha perso l'Italia intera. Ho bisogno dei ragazzi - ha aggiunto -, noi adulti non siamo stati di grande esempio, qualcuno si è girato dall'altra parte". E sulla teca che contiene l'auto distrutta, ha detto: "La guardo ma non la vedo, perché li ci sono ancora i resti di mio marito, di Vito e di Rocco, c'è la mia famiglia. È la tomba di mio marito, che però mi ha insegnato a fare il proprio dovere e a camminare con la schiena dritta, allora metto da parte il mio dolore per le nuove generazioni". Anche la vicesindaca di Torino, Michela Favaro ha voluto ricordare "quelli che sono eroi nazionali. E il modo migliore per ricordarli è prendersi ognuno di noi un piccolo impegno a essere degli eroi nella vita di tutti i giorni con piccoli gesti che possono fare la differenza, come il dono del sangue. La lotta alla criminalità organizzata non è cessata - ha poi concluso -, la criminalità è ancora presente, anche nel nostro territorio".