Demanio, 400 immobili pronti per iniziative pubblico-privato

L'Agenzia del Demanio partecipa al Mipim di Cannes e si rivolge agli investitori privati per valorizzare il patrimonio immobiliare: sono circa 400 gli immobili già pronti per iniziative in partenariato pubblico-privato. Tra gli immobili presentati alla più grande fiera su scala globale per il real estate, l'edilizia e il mercato immobiliare, il Real Polverificio Borbonico a Scafati (Salerno), nell'area di Pompei, per il quale è stato pubblicato sul sito pompeiisites.org un avviso di consultazione di mercato per raccogliere idee e proposte di rigenerazione; la grande area di Tor Vergata a Roma, destinata a diventare una "Green City per la salute, il benessere e la ricerca"; l'ex Manifattura Tabacchi di Torino, che offre opportunità di investimento nel settore delle residenze universitarie. L'Agenzia del Demanio, che gestisce 44 mila immobili dello Stato per un valore di circa 63 miliardi di euro porta al 'Marché international des professionnels de l'immobilier' il grande tema della riqualificazione e rigenerazione, un obiettivo da conseguire, si spiega in una nota, in piena sinergia con le istituzioni, gli enti del territorio e gli investitori privati. Ospite del padiglione Italia gestito da Ice/Ita, l'Agenzia del Demanio ha illustrato gli strumenti utilizzati per attuare la valorizzazione rigenerativa. Tra questi, i Piani Città degli immobili pubblici, le iniziative di partenariato pubblico-privato sui singoli compendi, gli accordi con università e fondazioni di ricerca e i protocolli con le amministrazioni pubbliche centrali per fare rete nella rifunzionalizzazione degli immobili in base a esigenze e fabbisogni. "I progetti dell'Agenzia oggi interessano la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico italiano, in un'ottica di trasformazione delle periferie e in senso più ampio di rigenerazione urbana", ha sottolineato la direttrice dlel'Agenzia, Alessandra dal Verme. Tra i siti indicati, spiega l'Agenzia del Demanio, alcuni esempi concreti: la riqualificazione per fasi del sito di 48 ettari abbandonato a Tor Vergata con la Vela di Calatrava, nella periferia di Roma; la cittadella giudiziaria di Bari in realizzazione anch'essa su un sito di 15 ettari abbandonato da anni, l'apertura degli archivi di Stato a Napoli nel Complesso di San Severino e Sossio e a Milano a Palazzo Senato con operazioni di PPP, la riqualificazione del Real Polverificio di Scafati nell'area di Pompei. "Cultura, residenzialità, turismo e ambiente -spiega ancora il Demanio- sono le prime dimensioni di valorizzazione su cui l'Agenzia sta lavorando con l'obiettivo di ridare vita agli immobili dello Stato poco o male utilizzati realizzando spazi polifunzionali, di dare attrattività ai territori, favorire l'offerta turistico-ricettiva, promuovere servizi legati a benessere, salute e ambiente, contribuire a una nuova dimensione dell'abitare con social/studenti/senior housing e all'efficientamento energetico con produzione di energia da fonti rinnovabili".