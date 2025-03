Raccolta differenziata al 66,6%, nel 2023, + 5% dal 2019

L'analisi dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani evidenzia che, nel 2023, in Italia è stata raggiunta una percentuale complessiva di raccolta differenziata pari al 66,6%, con un incremento quasi del 5% rispetto al 2019 e dell'1,5% sul 2022, segno di un continuo miglioramento dei modelli organizzativi di raccolta. Le Regioni che superano la soglia del 65% sono 11, nessuna delle quali tuttavia del Sud. Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna si confermano le Regioni più virtuose, rispettivamente con il 76,6%, 77,1% e 76,3%. Ancora in ritardo la Liguria al Nord e il Lazio al Centro; nel Mezzogiorno, invece, Abruzzo e Basilicata sono prossimi al traguardo del 65% di raccolta differenziata. E' quanto si evince dalla presentazione del XIV Rapporto Anci-Conai. La produzione pro capite media di rifiuti urbani totali è pari a 496 kg/abitante, in crescita dell'1% rispetto al 2022. L'intercettazione totale supera i 600 kg pro capite in Emilia-Romagna e Valle d'Aosta, mentre i valori minori - meno di 400 kg/ab. - si riscontrano in Basilicata, Molise e Calabria.