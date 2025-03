SOTTOGOVERNO

Le case sono popolari, gli emolumenti mica tanto. Giochi di poltrone sulle Atc

La delibera della giunta regionale approderà lunedì in Commissione. Il vicepresidente raddoppia lo stipendio, sale anche il gettone dei consiglieri semplici. Braccio di ferro con il Comune di Torino. E sulle nuove nomine Moderati double face - DOCUMENTO

Gli alloggi sono popolari, lo stipendio dei consiglieri di amministrazione delle Atc lo saranno meno. Approderà in Commissione lunedì la delibera con la quale l’assessore alla Casa Maurizio Marrone concederà l’agognato aumento delle indennità agli amministratori delle tre agenzie del Piemonte. Nello specifico verrà più che raddoppiato l’emolumento per il vicepresidente, che passerà da mille a 2.500 euro al mese, e raddoppiato il gettone di presenza del consigliere semplice, da 30 a 60 euro. Difficile da comprendere una tale sproporzione tra due componenti del cda che nei fatti hanno le stesse responsabilità (poche o nulle). La differenza reale è che, rispetto a una consuetudine introdotta dal centrosinistra, che concedeva il vice alla minoranza, ora il centrodestra indica sia il presidente sia il suo numero due. I consiglieri semplici sono appannaggio delle minoranze e dunque per loro 60 euro al mese bastano e avanzano. Resta invariata invece l’indennità del presidente, che continuerà a prendere 5mila euro mensili.

In principio era previsto un adeguamento anche per quest’ultimo, sul quale però a Marrone è stato consigliato di fare marcia indietro per le proteste sollevate dalla fuga di notizie: troppo alto il rischio che il provvedimento si trasformasse in un boomerang e soprattutto che venisse bollato come legge ad personam, essendo il presidente dell’Atc di Torino, Maurizio Pedrini, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, stesso partito e pure stessa corrente di Marrone, che ha fatto di tutto per consentirgli di ascendere all’ottavo piano di corso Dante (prima che il diretto interessato spostasse al settimo la presidenza).

Secondo spifferi provenienti proprio da corso Dante – si sa, gli infissi alle popolari talvolta lasciano a desiderare – la necessità di questo adeguamento è dettata dal fatto che sia Pedrini sia Tassone sono anche a capo delle due società controllate dall’Atc: Pedrini è presidente e amministratore delegato di Casa Atc Servizi, mentre Tassone è ad di Exe.Gesi. E dal momento che entrambi guadagnano per questo incarico ulteriori 20mila euro all’anno, per chiedere loro un passo indietro e liberare due posti per gli alleati di governo, era necessario far sì che non ci perdessero troppo. Chissà se questo è stato l’oggetto di un recente incontro tra Marrone e il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca, essendo Tassone uno degli uomini del sottogoverno del Carroccio.

Con le dimissioni dei due si riapre in maggioranza il risiko delle nomine e già circolano i nomi dei subentranti. La Lista Cirio punta su Alessandro Speranza dei Moderati in Exe.Gesi, mentre Forza Italia vorrebbe Mauro Martina in Casa Atc Servizi. Curioso come ormai il partito di Mimmo Portas sia double face a seconda che agisca in Regione o al Comune di Torino. A Palazzo Civico, infatti, sottoscrive il documento del Pd in cui si paventa lo stralcio della convenzione tra la Città e Atc per la gestione delle sue case popolari, in Regione prova a occupare qualche poltrona proprio in quell’Agenzia finita nel mirino. E a proposito della diatriba tra Comune e Regione su Atc, pare che dopo le minacce di Torino, Atc sia intenzionata a proporre un rinnovo quinquennale alla convenzione in scadenza, così da mettersi al riparo da ulteriori bizze. Che in via Milano abbiano svelato troppo presto le loro carte?