SANITÀ

Liste d'attesa, Regioni sotto esame: pesce d'aprile con tante spine

Convocazione dei vertici tecnici regionali da parte di Agenas, l'agenzia per i servizi sanitari. Al vaglio tutti i numeri sui tempi necessari per ogni singola prestazione. Supplemento di informazioni per chi ha fornito un quadro troppo "tranquillizzante"

Non sarà un pesce d’aprile e semmai lo fosse avrebbe più spine di uno scorfano. La data scelta da Agenas per convocare tutte le Regioni, dunque, non deve trarre in inganno. La questione, trattandosi delle liste d’attesa, è terribilmente seria e l’esito della prima verifica del monitoraggio condotto dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali non si concluderà con qualche pacca sulle spalle. I presupposti per ipotizzare che da quell’esame pochissimi, o più probabilmente nessuno esca promosso ci sono tutti. Tra questi anche la richiesta, che la stessa agenzia ha inviato nelle scorse settimane alle Regioni, di rivedere i dati comunicati e verificarli con attenzione.

Un messaggio indirizzato a tutti i sistemi sanitari, ma che sarebbe rivolto in particolare a quelle Regioni che ancora non hanno utilizzato il sistema che attinge, come già avviene per esempio in Piemonte, direttamente dai Cup i dati impedendo di fatto errori o, a pensar male, “aggiustamenti” di situazioni critiche per quanto riguarda i tempi realmente necessari per ottenere una visita o un esame. Sembra che di fronte a numeri eccessivamente tranquillizzanti e lontani dalla realtà che sempre più spesso viene denunciata dai pazienti, all’Agenas abbiano nutrito più di un dubbio e, quindi, richiesto un ulteriore invio dei dati relativi a ogni singola azienda sanitaria e per ciascuna prestazione.

In verità oltre a quelli sopportati dai pazienti, i ritardi anche se non così pesanti riguardano pure la stessa procedura di verifica. Lo scorso dicembre il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva, infatti, annunciato per febbraio “i numeri reali delle liste d’attesa, grazie alla nuova piattaforma nazionale che ci permetterà di sapere quali prestazioni, quali esami, quali terapie hanno un ritardo e in quali territori. Numeri reali e situazioni concrete su cui potremo quindi intervenire efficacemente”. Uno slittamento dovuto anche a quella richiesta di ricontrollare i numeri per evitare non solo di avere un quadro distorto e incredibilmente tranquillizzante rispetto alla realtà, ma anche al fine di avvisare alcune Regioni prima che arrivi il momento di andare a vedere le carte. E quel momento incomincerà proprio dalle 10 del primo di aprile quando dietro la dicitura “condivisione delle prime risultanze” della piattaforma si aprirà per ciascuna sistema sanitario regionale e a caduta sulle sue Asl quello che è difficile non definire una prova d’esame.

In presenza, come nel caso della sanità piemontese il cui direttore Antonino Sottile nello stesso giorno nel pomeriggio sarà al Mef per la prima verifica dei preventivi delle aziende sanitarie e ospedaliere per l’anno in corso, o in teleconferenza i vertici tecnici di ciascuna Regione si confronteranno con i dirigenti dell’agenzia sulle situazioni di maggiore criticità. Per citare ancora il ministro, “i problemi vanno affrontati partendo dai numeri” e supponendo che siano reali. In quella circostanza si vedrà anche quanto è il peso reale sulla riduzione delle liste di interventi come quello posto in atto da alcune settimane in Piemonte con la possibilità di sottoporsi a visite ed esami anche il sabato, la domenica e in orari serali prima non contemplati.

Dall’analisi dei dati dovrebbero giungere le conferme anche sulle tipologie i prestazioni per le quali le attese sono più lunghe, arrivando ancora a molti mesi se non superando l’anno, come nel caso più volte emerso sul territorio piemontese di visite oculistiche, dermatologiche e per la diagnostica nell’ambito della gastroenterologia, solo per citarne alcune.

Quello in agenda tra poco più di due settimane sarà certamente un segnale di cambiamento rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni e fino a oggi riguardo un controllo centralizzato e costante su un fenomeno che spesso, invece, è andato fuori controllo. Un primo esame per i sistemi sanitari di ciascuna Regione, ma forse anche lo strumento a loro disposizione per agire con più accuratezza e decisione. Da Agenas e dal ministero potrebbero arrivare indicazioni su come intervenire, senza escludere tra queste la già contemplata dalla legge sospensione temporanea delle visite a pagamento effettuate in regime di intramoenia.