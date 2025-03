Consiglio

Dicono che… per paura di andare di nuovo sotto non convochi un Consiglio da un mese. L’ultima volta è stato il 13 febbraio e non finì benissimo, così il presidente della V Circoscrizione di Torino Enrico Crescimanno ha deciso di fissare la prossima assemblea non prima del 2 aprile. Ancora tre settimane scarse per cercare di recuperare la sua maggioranza, con il rischio – in caso contrario – di andare a casa e di perdere uno dei due quartieri che il centrodestra era riuscito a conquistare alle scorse amministrative. Secondo gli ultimi dati Crescimanno può contare solo su 12 consiglieri, l’ormai ex opposizione arriva invece a 13: senza qualche nuovo cambio di casacca dell’ultimo momento il presidente ha i giorni contati ed è per questo che si racconta di un suo fortissimo pressing su almeno un paio di esponenti. Ce la farà a convincerli a tenere almeno il numero legale?