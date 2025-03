POLITICA & GIUSTIZIA

Delmastro sconfessa Nordio. Opposizioni: "Uno di troppo"

Il sottosegretario conferma il suo vero volto: quello di commissario politico a via Arenula. Attacca la riforma che considera un "errore; i pm divoreranno i giudici". Dal Pd a Italia Viva chiedono le sue dimissioni. Che ovviamente non arriveranno mai

Mandato in via Arenula da Giorgia Meloni per “vigilare” il titolare, una sorta di commissario politico, Andrea Delmastro sconfessa l’operato di Carlo Nordio che, prima di iscriversi a Fratelli d’Italia era vissuto dalla fiamma magica come un corpo estraneo, considerato eccessivamente indipendente e poco controllabile. Giustizialista e uomo di law and order il primo, di matrice liberale e garantista il secondo. Per il sottosegretario alla Giustizia “dare ai pubblici ministeri un proprio Csm è un errore strategico che, per eterogenesi dei fini, si rivolterà contro. I pm, prima di divorare i politici, andranno a divorare i giudici. L’unica cosa figa della riforma è il sorteggio dei togati al Csm, basta”. Per il politico biellese, che parla in un’intervista al Foglio, “c’è un rischio nel doppio Csm. O si va fino in fondo e si porta il pm sotto l’esecutivo, come avviene in tanti paesi, oppure gli si toglie il potere di impulso sulle indagini”. I due consigli non piacciono al sottosegretario: “Quando un pm non dovrà neanche più contrattare il suo potere con i giudici in un solo Csm e avrà un suo Csm che gli garantirà sostanzialmente tutti i privilegi, quel pm prima ancora di divorare i politici andrà a divorare i giudici, che hanno il terrore di questa roba”, conclude Delmastro nei fatti pronunciando una sonora bocciatura della riforma varata dal ministro Nordio.

Le parole di Delmastro hanno scatenato l’opposizione che reagisce all’unisono: “Si dimetta”. Richiesta destinata a rimanere lettera morta, visto che non ha rinunciato al suo incarico neppure dopo la recente condanna a 8 mesi per aver rivelato segreti d’ufficio nell’ambito del caso Cospito. “Delmastro non doveva essere nominato sottosegretario alla Giustizia. Non era all’altezza. E lo hanno confermato questi oltre due anni, in cui ha operato con scarsissimo senso dello Stato, con una visione lontana dai principi costituzionali – attacca il Pd –. Ma quanto uscito stamattina sul Foglio, quelle dichiarazioni che demoliscono la cosiddetta riforma Nordio sulla giustizia e la separazione delle carriere rivelano una crisi irreparabile nei rapporti con il ministro. Il quale farebbe un gesto di dignità se se ne andasse. Ma in ogni caso Delmastro non dovrebbe restare un minuto di più. Per un minimo di decoro”, scrivono in una nota la responsabile dem della Giustizia, Debora Serracchiani, insieme a Federico Gianassi, Alfredo Bazoli e Walter Verini.

Stessa richiesta arriva da Italia viva. “Le incredibili parole di Delmastro sulla riforma della giustizia voluta dal suo ministro Nordio rendono politicamente impossibile la permanenza di entrambi in via Arenula: chi se ne va per primo dei due?” chiede Raffaella Paita, capogruppo al Senato. “Il sottosegretario ha di fatto sfiduciato il proprio ministro e demolito il suo più importante obiettivo parlamentare. È evidente che in questo modo non ha solo calpestato le più elementari regole della grammatica politica ma anche compromesso le possibilità di una collaborazione tra i due. Dunque, o se ne va Nordio, o se ne va Delmastro. Meloni sotto quale giacca sei nascosta?”. Per Avs, la posizione di Delmastro rappresenta “una vera e propria sfiducia di fatto a Nordio, dell’uomo punta di FdI al ministero della Giustizia. Quella sulla giustizia è l’ennesima divisione del centrodestra”, annota il capogruppo Giuseppe De Cristoforo. “Fratelli d’Italia scarica il ministro Nordio o Delmastro, visti i suoi guai giudiziari in corso, cerca di ingraziarsi i giudici?”.