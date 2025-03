Ad di Argotec accoglie Meloni, noi modello del made in Italy

"La visita della premier Giorgia Meloni arriva in un momento particolare in cui stiamo raccogliendo tanti investimenti fatti negli anni, investimenti in innovazione, in tecnologia. Soprattutto è il riconoscimento del made in Italy perché siamo ancora una delle pochissime aziende 100% di capitale italiano". Lo ha detto David Avino, amministratore delegato di Argotec, che ha accolto la presidente del Consiglio davanti allo Space Park di San Mauro Torinese. "A oggi siamo l'unica azienda che ha mandato satelliti nello spazio, anche nello spazio profondo, quindi per noi è sicuramente una bella soddisfazione la visita della premier" ha aggiunto Avino. "Io non faccio mai richieste, non è mio costume. Vogliamo portare il primo ministro all'interno del nostro Space Park, farle vivere proprio le attività e la passione che ogni giorno svolgiamo all'interno, il lavoro fatto da ingegneri da operai e tutto il personale".