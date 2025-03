Lo Russo, a Meloni mostrato che rispettiamo tempi Pnrr

"Abbiamo incontrato la presidente Meloni al suo arrivo a Torino, col prefetto, Donato Cafagna, e il presidente della Regione, Alberto Cirio, e abbiamo avuto modo di fare il punto della situazione dei cantieri del Pnrr, che a Torino stanno procedendo secondo la tabella di marcia. E questa mi sembra già un'ottima notizia. Abbiamo condiviso di organizzare, nei prossimi mesi una visita congiunta col presidente Cirio della presidente del Consiglio per vedere da vicino lo stato di attuazione del Pnrr, con un'agenda finalizzata proprio all'attenzione su questi lavori". A dirlo, a margine dell'inaugurazione dei lavori di un parco in città, è stato il sindaco, Stefano Lo Russo, che questa mattina ha accolto la premier all'aeroporto. "Rispettare i tempi per un'opera pubblica nel nostro Paese sappiamo bene che è già un ottimo risultato - dice -. Il fatto che lo stiamo facendo in maniera diffusa ci deve rendere orgogliosi stiamo facendo un buon lavoro". Parlando poi degli impegni di oggi della presidente Meloni sottolinea la tappa alla "grande realtà degli Special Olympics, un'altra delle cose di cui siamo davvero orgogliosi, che lancia un messaggio positivo di inclusione. Per noi - conclude - un segnale di attenzione che ci sia questa visita, a testimonianza che Torino è anche una città che sa organizzare molto bene eventi sportivi internazionali".