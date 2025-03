Ad di Argotec, con Meloni non abbiamo parlato di Musk

"Non abbiamo parlato di Musk, né di Starlink, né di Iris2. La presidente voleva capire le capacità che ci sono in Italia in questo settore, non solo sulla parte Iris2 o sulle telecomunicazioni". Lo ha detto David Avino, amministratore delegato di Argotec, al termine della visita della premier Giorgia Meloni allo Space Park. "Non siamo competitor di Starlink. Vorremmo esserlo, ma non lo siamo. Abbiamo però sicuramente delle capacità importanti nella costruzione di piattaforme satellitari" ha sottolineato.