PREMIER SOTTO LA MOLE

Meloni non parla di Musk (a Torino)

La premier dopo una puntata agli Special Olympic Games ha visitato la Argotec, azienda torinese di micro satelliti. Ma ha accuratamente evitato argomenti spinosi. L'incontro in mattinata con il governatore Cirio e il sindaco Lo Russo: "Fatto il punto sul Pnrr" - VIDEO

Missione tra spazio, sport e solidarietà. L’amministratore delegato di Argotec, David Avino ha accolto la premier Giorgia Meloni allo SpacePark di San Mauro Torinese. "È un momento particolare in cui stiamo raccogliendo tanti investimenti che sono stati fatti negli anni – ha spiegato il capo dell’azienda – investimenti in innovazione, in tecnologia e soprattutto un’altra cosa importante il riconoscimento del made in Italy perché siamo ancora una delle pochissime aziende 100% di capitale italiano”. “Non abbiamo parlato dei satelliti di Musk, né di Starlink, né Iris2”, ha detto Avino dopo l’incontro. “La presidente voleva capire le capacità che si sono in Italia in questo settore non in particolare sulla parte Iris2 né tantomeno telecomunicazioni”, ha aggiunto e proseguito: “Non siamo competitor di Starlink, vorremmo esserlo ma non lo siamo, però abbiamo sicuramente delle capacità importanti nella costruzione di piattaforme satellitari”.

Argotec è un’azienda specializzata in costruzione di microsatelliti. “Possiamo dire che ad oggi siamo l’unica azienda – ha detto Avino – che ha mandato satelliti nello spazio, anche nello spazio profondo; quindi, per noi è sicuramente una bella soddisfazione. La visita è andata molto bene, la presidente è molto curiosa, ha voluto conoscere le nostre attività. Ha chiesto a informazioni agli ingegneri, è stato veramente un momento molto bello, in cui ci siamo confrontati. Non abbiamo parlato assolutamente di investimenti, abbiamo raccontato le nostre attività, le nostre capacità che arrivano dall’osservazione della Terra, dalle telecomunicazioni e dalla scienza in generale. Ci ha regalato la bandiera italiana della presidenza, per me è un orgoglio che riempie di gioia”. È una delle quattro aziende scelte dalla Nasa per il programma Rapid Spacecraft Acquisition Services, produce micro satelliti di nuova generazione e punta a conquistare la leadership nel settore spazio a livelli italiani e internazionale. Meloni si era congratulata con l’azienda in occasione del lancio del primo satellite nell'ambito della missione Iride che vede protagonista proprio Argotec. La premier ha sottolineato l’importanza del suo contributo all’industria aerospaziale italiana.

In mattinata Meloni è stata agli Special Olympic Games, i giochi invernali che si stanno svolgendo in questi giorni a Torino e che hanno già visto la partecipazione della Second Lady Usha Chilukuri, moglie del vicepresidente Usa James David Vance. Al suo arrivo la presidente del Consiglio ha avuto un breve briefing con le istituzioni: il sindaco Stefano Lo Russo, il governatore del Piemonte Alberto Cirio e il prefetto, Donato Cafagna “Abbiamo avuto modo di fare il punto della situazione dei cantieri del Pnrr, che a Torino stanno procedendo secondo la tabella di marcia – ha rivelato il primo cittadino –. E questa mi sembra già un’ottima notizia. Abbiamo condiviso di organizzare, nei prossimi mesi una visita congiunta col presidente Cirio della presidente del Consiglio per vedere da vicino lo stato di attuazione del Pnrr, con un’agenda finalizzata proprio all'attenzione su questi lavori”.

Nell’agenda torinese la premier ha trovato tempo per una veloce tappa nella sede dell’Aurora, la storica azienda di penne stilografiche e a sfera, fondata nel 1919, tra gli sponsor della presidenza italiana del G7 e ha fornito le penne personalizzate ai leader che hanno partecipato al vertice in Puglia.